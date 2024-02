Volata Samb, saranno dodici finalissime

La Samb riprenderà oggi ad allenarsi. Con il campionato fermo per il Torneo di Viareggio, la squadra ha usufruito di un giorno in più di riposo. A fare il punto del momento, ieri, è stato il consulente rossoblù Massimiliano Fanesi. La Samb ha ritrovato la vetta, e ora sarà corsa a due con il Campobasso, dal momento che L’Aquila e Avezzano domenica scorsa hanno perso qualche colpo? "Il campionato non era chiuso quando eravamo in testa, non lo era neppure quando a dicembre abbiamo vissuto un momento difficile e il Campobasso ci aveva superato, non lo è oggi che ci siamo ripresi la testa della classifica. Io non credo che sarà una lotta a due fra noi e il Campobasso, io non escluderei dalla lotta promozione neppure una squadra come la Vigor Senigallia, seppur in questo momento sia un po’ più distanziata rispetto anche a L’Aquila e l’Avezzano, ha fatto vedere buone cose fin qui. Mancano ancora dodici partite e mi auguro che sarà la Samb a stare lassù alla fine". Ora la sosta, si interrompe un buon momento per la Samb? "Ritengo - ha continuato Fanesi - che una sosta sia utile per ulteriori riflessioni e a noi servirà per recuperare alcuni giocatori come Arrigoni che è stato male tutta la settimana. Ci aiuterà a farci trovare pronti per questo finale di campionato".

Dopo la sosta, per la Samb, subito due trasferte consecutive, con Fossombrone e United Riccione. "Due gare in cui dovremo essere molto concentrati, nessun avversario va mai sottovalutato e lo abbiamo visto con il Vastogirardi che non ci ha messo in difficoltà ma non ci ha permesso di giocare come avremmo voluto. Ma i campionati si vincono anche così, anche portando a casa gare meno brillanti, più sporche come si suol dire". E’ una Samb diversa quella attuale, quella che ha infilato tre vittorie di fila e si è ripresa la vetta. "E’ una Samb più cinica che riesce a centrare la vittoria, giocando anche meno bene, cosa che magari prima non avveniva". Insomma, piedi per terra, mai abbassare la guardia, i conti si fanno alla fine? "Sì, contro di noi tutte impiegheranno il triplo delle forze, già al rientro andremo in casa del Fossombrone che abbiamo visto all’andata e sappiamo sarà una gara ostica, l’obiettivo è preparare al meglio questa gara, e andare avanti così di domenica in domenica". Infine un pensiero per l’ex direttore sportivo rossoblù Enzo Nucifora, scomparso ieri, all’erà di 78 anni. "Una brutta notizia - ha detto Fanesi - che ho appreso con dispiacere, fu lui a portarmi ad Avellino nel ’97. Al calcio ha dato tanto, a San Benedetto anche indirettamente quando non ricopriva un incarico ufficiale".

s. v.