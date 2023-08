Volley in spiaggia e terzo tempo con il Rotaract Club

Volley su spiaggia con terzo tempo: a organizzarlo è ancora una volta il Rotaract Club di San Benedetto. L’evento avrà luogo domenica a partire dalle ore 14 allo chalet ‘Il Monello’: per i pochi che non ne sono a conoscenza, lo stabilimento corrisponde alla concessione 85 e si trova in viale Rinascimento 20. In questa suggestiva location, pertanto, si svolgerà la 7³ edizione del ‘Rotabeach’, attesissimo torneo di beach volley. Le squadre concorrenti si sfideranno all’insegna della sportività e del divertimento e al termine, i partecipanti e non, potranno godere dell’happy hour allestito dallo chalet, che partirà dalle 18.30. Per chiunque vorrà partecipare, il Rotaract sambenedettese mette a disposizione tre diversi pacchetti – il ‘Sun’, il ‘Palm’ e il ‘Beach’ a seconda che si voglia solo giocare a volley oppure anche bere un drink in compagnia. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Airc, a sostegno della ricerca sul cancro. Informazioni al 3488441566 (Sonia), 3926993661 (Alessandro).