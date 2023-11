Volo di tre metri, operaio cade in azienda e finisce in ospedale

Operaio di 46 anni cade da un’altezza di tre metri, attimi di paura in uno stabilimento nella zona industriale di Pagliare del Tronto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, di ieri mattina, non è ancora chiara la dinamica dell’infortunio sul lavoro. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sembra che l’uomo mentre lavorava sia caduto da un’altezza di tre metri, ma saranno i tecnici del dipartimento di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di Ast di Ascoli, che sono subito intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi di legge, a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Momenti di panico tra i colleghi, l’uomo subito dopo la caduta non sembrava vigile, subito i presenti hanno pensato al peggio e hanno cercato aiuto, hanno allertato il 118. Sul luogo è intervenuta prontamente un’ambulanza del Potes proveniente da Ascoli con il medico a bordo, che ha prestato le prime cure del caso. Nel frattempo è stata allertata anche l’eliambulanza, Icaro si è alzato in volo da Ancona ed è subito atterrato a Pagliare del Tronto in una piazzetta a ridosso dello stabilimento dove si è verificato l’incidente. Per fortuna con il passare dei momenti il quadro clinico è andato via via definendosi: l’uomo è tornato vigile e le sue condizioni non sono sembrate ai sanitari così gravi da richiedere il trasporto nel Trauma center dell’ospedale regionale di Ancona. L’eliambulanza quindi è ripartita vuota. Il 46 enne è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Mazzoni di Ascoli in codice giallo per gli accertamenti radiografici, sembra che nella caduta abbia battuto violentemente la testa. Nonostante la grande paura, per fortuna l’operaio, non sarebbe in pericolo di vita. Episodi come questi suscitano sempre molta preoccupazione. Martedì scorso è stata una giornata nera per l’Italia, si sono registrati due morti e tre feriti sul lavoro. Un bilancio drammatico, quasi quotidiano, che deve indurre ad un cambiamento di passo. In Italia, nonostante i controlli e gli inviti al rispetto delle normative sulla sicurezza dei dipendenti, gli infortuni continuano senza sosta. Sono 559 gli episodi nei primi sette mesi del 2023.

Maria Grazia Lappa