Volontari al lavoro per preparare la 23esima Infiorata

A Montefiore volontari al lavoro per preparare l’Infiorata di arte effimera del 21 e 22 giugno, giunta alla XXIII edizione. Come da tradizione, l’Infiorata trasformerà l’intero borgo in un immenso tappeto con oltre 40 quadri colorati di grandi dimensioni con la sezione dedicata all’Infiorata dei Ragazzi. Il tema di quest’anno, condiviso con il nuovo parroco, don Cristian, con forte riferimento all’anno giubilare è: ‘Gesù è per noi fonte di speranza?’. "La nostra infiorata artistica - afferma il presidente dell’Associazione, Graziano Amadio, nasce come momento religioso, in occasione del Corpus Domini. I grandi tappeti colorati dovranno rappresentare, secondo la visione dei vari artisti, se Gesù che muore in croce ci fa sperare in un mondo migliore o rassegnarci alla solitudine della morte". I volontari dell’associazione Infiorata hanno preparato e colorato: sale, sabbie e trucioli mentre i fiori secchi macinati, utilizzati in particolare per i volti e le mani sono già in lavorazione e resteranno del colore naturale. Il 21 e 22 giugno per Montefiore sarà la notte magica in cui uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ si trasformerà in uno dei ‘Borghi più colorati d’Italia’.