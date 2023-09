Volontari in azione a Montefiore

Sabato pomeriggio, intorno alle 16, nonostante le incertezze del tempo, gli studenti del Consiglio Comunale Ragazzi (CCR) di Montefiore dell’Aso, si sono dati appuntamento per collaborare alla tutela dell’ambiente, in occasione dell’iniziativa ’Puliamo il Mondo’ promossa da Legambiente. Il Parco De Vecchis é stato il fulcro della manifestazione, oltre ad essere da sempre un punto di riferimento per tutta la comunità montefiorana. "Un pomeriggio importante, volto a ridare la dovuta centralità al nostro ambiente – ha affermato il sindaco Lucio Porrà – Auspico che il lavoro dei ragazzi sia da esempio per gli adulti, per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente. Gli studenti hanno portato via alcuni sacchi, principalmente bottiglie di plastica, di vetro e lattine, ma il maltempo del pomeriggio di sabato e domenica mattina non ha consentito di completare l’opera. Vedremo di recuperare in qualche altro fine settimana".