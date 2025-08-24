Volontari per la natura. Castignano e Carassai primi Comuni aderenti

I primi Comuni ad aderire alla strategia per rilanciare il volontariato nelle Marche sono Castignano e Carassai, grazie al sostegno del sindaco Fabio Polini e del sindaco Gianfilippo Michetti. WinGS – Women in Green for Sustainability è un progetto del programma europeo Vera 2025 – Rights & Action promosso dal Centro europeo per il volontariato, con l’obiettivo di potenziare il volontariato ambientale rendendolo più inclusivo, innovativo e attento alla parità di genere, attraverso il coinvolgimento di nuovi volontari e volontarie, con particolare attenzione alle donne e ai gruppi sottorappresentati, anche mediante attività online.

Con questo atto, ciascun Comune si impegna in primo luogo a riconoscere il ruolo dei volontari ed il valore del volontariato quale espressione originale del principio di solidarietà e fattore di innovazione amministrativa e sociale e di rivitalizzazione della partecipazione civica. La strategia di sviluppo locale per il volontariato ambientale considera il volontariato come una infrastruttura sociale all’interno di un ecosistema.

Questo significa in primis mobilitazione, con campagne che combinano narrazione emotiva e call to action (ad esempio iscrizioni via QR‑code). Le storie di volontarie che hanno trasformato il proprio territorio o quartiere diventeranno testimonianze‑guida. Importanza anche al Learning‑by‑doing, con azioni concrete come Plastic Scan nelle scuole, Litter Race negli spazi pubblici e Repair Café itineranti. Ogni azione include ruoli on‑site (raccolta, sensibilizzazione) e ruoli online (mapping, analisi, comunicazione). Ciò risponde alle indicazioni del Blueprint for European Volunteering 2030 di integrare forme di volontariato formale e informale, on‑line e off‑line. Con la creazione di un Forum territoriale del volontariato ambientale dove riunire comuni, scuole, università, reti di imprese e organizzazioni di volontariato per definire priorità, condividere progetti e risorse, monitorare gli indicatori. Un riconoscimento annuale premierà le iniziative più virtuose, stimolando motivazione e visibilità nella comunità. In tal senso, i Comuni – attraverso la nomina di un Referente per il Volontariato – lavoreranno con Marche a rifiuti zero per introdurre nuovi gruppi di cittadini al volontariato, sperimentare modalità innovative che rendano l’impegno civico più inclusivo ed efficace e rafforzare le reti locali.

Nonostante infatti il 65% della raccolta differenziata in parecchi Comuni del centor nord Italia, e anche nel Piceno sia stato raggiunto e superato, non è abbastanza. L’obiettivo deve essere il zero waste, ovvero rifiuti zero. Se si vuole combattere la poderosa avanzata delle microplastiche ad esempio, che ormai sono state trovate anche nella placenta delle donne incinta in diversi studi europei, l’unico modo è smettere di utilizzare un materiale indistruttibile come usa e getta, salvo in casi come ad esempio l’ambito medico.

Eleonora Grossi