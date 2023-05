Dalla Riviera Picena delle Palme a Cesena per spalare il fango

San Benedetto (Ascoli), 22 maggio 2023 – Quattro giovani, tre di San Benedetto e Samuele Croci, presidente della Consulta giovanile di Cupra Marittima, che ha coordinato la spedizione, operano a Cesena, tra i tanti volontari che stanno dando una mano alle famiglie alluvionate. Sono ragazzi che arrivano da tutta l’Emilia Romagna e da ogni parte d’Italia per cercare di ripulire case, strade, aziende allagate. "Mio padre ha raccontato più volte le vicende degli ’Angeli del fango’, quando ci fu l’alluvione di Firenze, così l’anno scorso, quando vi fu l’alluvione a Senigallia, nel mese di settembre, andai a fare questa esperienza con altri sette amici che si unirono al gruppo formatosi attraverso i social – racconta Samuele –. Adesso nel caso dell’alluvione della Romagna ho chiesto se qualcuno voleva venire e ci siamo ritrovati in quattro. I primi due giorni abbiamo fatto avanti e indietro, ma i prossimi resteremo a Cesena, dove il Comune ha allestito in zona Fiera un punto di raccolta con la Protezione civile che ci indica i luoghi dove operare.

Penso che nei prossimi due giorni la città sarà ripulita e quindi ci sarà da fare nei paesi attorno. Io lavoro con mio padre ed ho, quindi, la possibilità di fare queste cose, per altri amici che sono dipendenti, invece è diverso, non possono lasciare la loro occupazione. Però, penso, che se uno ha tempo perché non dedicarlo per aiutare il prossimo?". Poi Samuele fa una riflessione: "Fa bene anche alla nostra anima. Non è che tutti quei ragazzi a lavoro siano capaci di fare chissà cosa, ma la presenza solleva il morale di quella povera gente ed è una cosa, per loro e per noi, che non ha prezzo".