Volontari sulla scena del crimine: ecco come fare

Spesso l’intervento sanitario su una scena del crimine richiede comportamenti e tecniche decisamente più appropriate e specifiche per evitare l’inquinamento delle prove, ma al contempo prestare le opportune cure di primo soccorso. Da qui la seconda edizione dell’iniziativa del Comitato di Ascoli della Croce Rossa Italiana che ha organizzato un incontro questa iniziativa invitando l’Arma dei carabinieri a tenere un incontro informativo sul Comportamento dei volontari sulla scena del delitto. L’incontro si terrà presso la palestra di Monticelli ad Ascoli il 6 aprile alle 18 ed è finalizzato ad evidenziare le azioni da evitare per non alterare ed inquinare la scena criminis, tutte naturalmente subordinate all’obiettivo primario di salvare la vita umana e prestare soccorso. L’iniziativa è stata voluta dal Cri ascolana, dopo il successo della prima edizione, "al fine avere un staff sempre più formato poiché la formazione – dice la presidente Biancucci – è alla base di tutte le nostre attività tutte naturalmente subordinate all’obiettivo primario di salvare la vita umana e prestare soccorso". Lo scopo dell’incontro informativo, sarà quello di trasmettere ai partecipanti informazioni mirate alla salvaguardia della vita umana, preservando tracce e luoghi della scena criminosa. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Info Andrea 3891527458