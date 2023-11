Volpe muore investita da un’auto

Volpe travolta da un’auto e soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto: ma l’animale, seriamente ferito, è morto durante la notte fra le mani del veterinario. L’incidente è accaduto durante la serata di giovedì in via Borgo San Paolo in comune di Cossignano. Dopo il violento impatto subito, la volpe è fuggita, spaventata e ferita ed è andata a ripararsi in un pozzetto dov’è rimasta incastrata. L’animale è stato scoperto da un residente che ha avvertito il Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) che è intervenuto tramite l’associazione di volontariato "Smilax Nuova" i cui addetti, poco prima delle 23, hanno avuto bisogno della collaborazione dei vigili del fuoco per soccorrere l’animale, ferito gravemente dopo il terribile impatto con un mezzo in transito lungo la strada. L’animale è stato affidato ai veterinari convenzionati con il Centro, che non hanno potuto salvarlo a seguito delle lesioni e fratture subite.