Voragini lungo le strade. Disagi dopo le forti piogge

I soldi in Comune ci sono e bisognerebbe investirne una parte con progetti importanti sulla viabilità. A San Benedetto, al momento, ci sono due criticità che riguardano altrettanti casi: la frana della carreggiata nel paese alto, via Case nuove o via Marinuccia, chiusa al transito da mesi e la voragine che continua a crearsi lungo la strada Valle del Forno sul proseguimento di via Carnia, chiusa per metà carreggiata.

Un caso singolare poiché vi era stata l’ultima riparazione appena sette mesi fa ed ora la situazione è ulteriormente peggiorata a seguito dell’acqua scesa della collina nella giornata di martedì. Mezza carreggiata è letteralmente sprofondata come avvenuto in altri periodi, per esempio nell’agosto dell’anno scorso con uno squarcio profondo un paio di metri e largo altrettanto.

La riempitura, come ampiamente previsto, purtroppo è durata ben poco.

A questo punto serve ripulire l’intera area dalla vegetazione che ha inglobato il terreno e che nasconde l’intervento eseguito molti anni fa nella stessa zona con opere in cemento armato, cui dovrebbe fare seguito un attento studio geologico e l’esecuzione di lavori duraturi in una zona ampiamente interessata dal rischio del dissesto idrogeologico. "Faremo una valutazione con la ditta che aveva sistemato la strada alcuni mesi fa – afferma il vice sindaco Tonino Capriotti –. Poi porteremo in consiglio la richiesta di un investimento serio per sistemare quel tratto di strada".

Altro discorso è necessario farlo in merito al movimento franoso di via Case Nuove. "Vi è una commistione tra pubblico e privato – aggiunge Capriotti – ci stiamo lavorando per dirimere la situazione, ma i tempi sono lunghi". Con le piogge recenti, secondo i residenti vi sarebbe stato un nuovo leggero scivolamento, secondo il Comune la situazione è stabile, ma la strada è chiusa e non tutti rispettano le transenne che sono state spostate. Intervenire è comunque necessario, visto che le precipitazioni violente saranno sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

