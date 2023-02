Voto, il centrodestra sceglie Sprecacè

Per le prossime elezioni al comune di Grottammare, il centrodestra ha deciso: il candidato sindaco per Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, è Marco Sprecacè. Il messaggio lanciato da tutti è: "Grottammare libera". Libera dall’egemonia della sinistra. All’incontro, tenutosi al Parco dei Principi, hanno preso parte Andrea Assenti, coordinatore di Fratelli d’Italia, Valerio Pignotti, commissario provinciale di Forza Italia, Roberto Maravalli, commissario provinciale della Lega, il candidato Marco Sprecacè, ma anche altri personaggi politici di rilievo, come gli esponenti regionali della Lega, Andrea Maria Antonini e Monica Acciarri, poi Maria Grazia Concetti (Forza Italia), l’ex sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti, Antonio De Angelis (Fdi) di Ripatransone. Presenti anche diversi esponenti che, probabilmente, faranno parte della lista di Sprecacè. L’enologa di fama internazionale, Eleonora Marconi ha fatto da moderatrice, schierandosi al fianco del neo candidato sindaco. "Appoggiamo un giovane che si è messo in gioco per migliorare la città – ha affermato Maravalli – Un uomo che mette insieme le forze di centro destra e che ha in mente un bellissimo progetto di sviluppo per la città". Senza mezzi termini Pignotti: "Dobbiamo liberare Grottammare dalle mani della sinistra ed abbiamo scelto Marco Sprecacè. La sinistra ha capito che sono ad un bivio e noi ci dobbiamo inserire in quell’incrocio. Oggi è l’ora dell’orgoglio della nostra politica. Non dobbiamo fare una campagna contro, ma su un progetto di Grottammare libera condividendo le idee con i cittadini". Sulla stessa linea di libertà anche Andrea Assenti: "Siamo arrivati! Con Sprecacè cercheremo di creare un futuro per Grottammare". Poi la stoccata, senza fare nomi: "Chi non vedete qui è perché non ha condiviso il nostro progetto. Il centro destra è vivo, è vegeto e soprattutto unito". Poi ha preso la parola Marco Sprecacè, laureato in studi politici e internazionali, progettista sociale. "E’ un momento decisivo per costruire il rinnovamento condiviso attraverso un coinvolgimento reale. Vedo un entusiasmo che cresce. C’è aria nuova e bisogna ripartire dopo quasi 30 anni di torpore: il tempo è maturo". Acciarri e Antonini hanno espresso anche la vicina della Regione a questo progetto. La Concetti, riferendosi al centro sinistra, ha affermato: "Il candidato sindaco Rocchi sarà il prestanome della monarchia Rossi. Con orgoglio dobbiamo coccolare, amare e riportare in auge Grottammare".

Marcello Iezzi