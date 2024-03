Voto, le grandi manovre in Vallata

Sindaci a vita per i piccoli comuni, ma non per Castorano, dove il sindaco uscente Graziano Fanesi, che avrebbe potuto fare tanti altri mandati, visto che il paese è sotto i 5mila abitanti, cede ‘lo scettro’ e si mette a disposizione. Candidata alla carica di sindaco è stata individuata Rossana Cicconi, che dalla sua è donna e ha un trascorso politico in cui è stata anche vice sindaco. Dall’altra parte tutto tace, anche se i bene informati assicurano che si sta creando un mix tra centro destro e alcuni ex della sinistra, che sono pronti a dare battaglia. Nei piccoli centri entro i 5mila abitanti non ci sarà alcun limite ai mandati per la carica di sindaco. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri prevede che per i comuni dai 5mila ai 15mila abitanti il mandato dei sindaci salirà a tre, provvedimento che a Spinetoli spiana la strada per la terza candidatura del sindaco uscente Alessandro Luciani. Non c’è ancora l’ufficialità, ma i bene informati non hanno dubbi. Anche dall’altra parte bocche cucite, ma sui nastri di partenza sembra esserci Antonio Vagnoni, determinato e da anni impegnato in opposizione. A Colli via libera per il terzo mandato del sindaco Andrea Cardilli, che ha tutte le carte in regole per diventare un sindaco a vita. Dopo la valanga di voti che ha ottenuto nel secondo mandato sono in pochi a volerlo sfidare. Ad Offida il sindaco uscente Luigi Massa punta al bis, mentre i rappresentanti della lista Obiettivi comuni per Offida convinti di portare avanti il loro progetto sono a lavoro per individuare la squadra e il candidato sindaco.

Maria Grazia Lappa