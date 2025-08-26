Voto, le liste dei 5 Stelle. Fede: "Squadra di qualità"

La corsa alle regionali entra nella sua fase più calda e il fronte del centrosinistra che sosterrà la candidatura di Matteo Ricci si prepara a serrare i ranghi in vista della volata finale. All’interno della coalizione a confermare il proprio sostegno è stato il Movimento 5 Stelle. "È stato allestito un gruppo di qualità – ha dichiarato l’onorevole Giorgio Fede – che saprà rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini e contribuire in modo concreto alla crescita della nostra provincia e della nostra regione". Proprio quest’ultimo negli ultimi giorni aveva voluto esprimere grande soddisfazione per la composizione di una squadra che nel collegio di Ascoli risulterà formata da Massimo Tamburri, Dora Cruciani, Antonio Riccio e Maria Uva. "Stiamo vivendo un momento politico delicatissimo a tutti i livelli – spiega Tamburri nel corso della conferenza stampa tenuta alla libreria Rinascita -. L’Italia, le Marche e la nostra provincia in particolare sono in declino economico e sociale. Ci sono state tante dichiarazioni roboanti, ma i dati sono drammatici a causa di politiche incompetenti. Questo è stato lo stile manifestato dalla cosiddetta destra e credo sia arrivato il momento di dare un segnale forte e chiaro. Siamo entrati in questa coalizione perché sono state inserite delle misure fortemente volute da noi che andranno a fermare questo declino". Dello stesso avviso anche la Cruciani che aggiunge: "Ho scelto di candidarmi perché i punti programmatici per noi irrinunciabili sono stati accolti e perché c’è stata la disponibilità nel riconoscere e correggere alcuni errori del passato. Solo la nostra presenza potrà essere garanzia di credibilità al percorso politico di reale cambiamento che proponiamo". All’interno della squadra si è deciso di puntare su alcuni amministratori già impegnati in alcuni comuni della provincia. "Essere amministratore mi ha permesso di comprendere da vicino le criticità che il nostro territorio ha dovuto affrontare negli ultimi anni – sostiene Riccio -. Il mio impegno in questa candidatura, e a supporto della coalizione, è finalizzato a riportare al centro della vita politica e amministrativa le problematiche fondamentali dei cittadini: la salute, il lavoro e la dignità del vivere quotidiano". "Voglio essere protagonista del cambiamento – chiosa la Uva -. Si deve cambiare rotta e il M5S sarà garante affinché il programma non rimanga sulla carta".

Massimiliano Mariotti