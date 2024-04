Voto, nasce ’Amandola di nuovo’

Ecco ‘Amandola di Nuovo’, un gruppo di amandolesi, in larga parte giovani, già impegnati nella vita del paese, coordinato da Piergiorgio Lupi e Danilo Monterotti, che ha dato avvio ad un progetto innovativo, un passaggio generazionale che mantenga il valore e la sensibilità dell’esperienza e che metta in luce il contributo dei giovani in un clima di dialogo e pluralità di visioni. "In un momento così delicato per Amandola – spiega il coordinamento di Amandola di Nuovo – risulta necessario ridare alla città un’azione amministrativa che sia coinvolgente, che interessi tutte le realtà del territorio con l’intento di valorizzare la ricchezza dalla comunità: cittadini, associazioni e realtà economiche. Con questo impegno il progetto si concentra sulla completa funzionalità del nuovo ospedale, avviare concretamente la ricostruzione pubblica e privata ed infine sull’esigenza di rimettere al centro della discussione temi come cultura, rapporto con il sociale e l’associazionismo. Importante è tornare a guardare ai servizi essenziali con idee chiare su: sanità, viabilità, sport, turismo e ambiente. Lo scopo è senza dubbio quello di restituire ad Amandola il suo ruolo di traino dell’area montana, incentivando la sinergia con le cittadine vicine".

a.c.