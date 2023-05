"Voto, out la voce fuori dal coro"

A una settimana dal voto l’ex consigliera comunale del M5S Alessandra Manigrasso e il portavoce del Comitato Cittadino Restyling, Gian Filippo Straccia, di Comunità in movimento, analizzano il voto. "Questa maggioranza da anni pensa solo alla sua conservazione – scrivono i due esponenti politici –. Nel momento elettorale, includendo forze politiche atipiche nel campo della sinistra, è riuscita a spuntarla. Basti dire che il più votato nella roccaforte rossa è un esponente di Italia Viva. Il partito dell’astensione è la prima forza politica della città, con oltre cinquemila astenuti. Le facce dei candidati sindaci, con anticipo sui cartelloni di diffusione non hanno convinto i delusi della politica. Abbiamo riportato un risultato elettorale che sicuramente non ci soddisfa, ma che peserà nell’aula consiliare, perché verrà meno l’unica voce fuori dal coro che la politica oggi possa esprimere. Non siamo rammaricati per Noi ma per Grottammare. I cambiamenti, a volte, sono necessari e fisiologici, servono a ridare slancio e vigore progettuale ad un modo d’intendere la politica. Infine – concludono Straccia e Manigrasso – auspichiamo che il nuovo sindaco, che ha un Imprinting politico - culturale diverso dai suoi più stretti collaboratori, riesca a dare una svolta per un nuovo corso politico, libero da condizionamenti, anche se questo sarà difficilissimo".

Marcello Iezzi