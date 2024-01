Vuole salire in bus senza biglietto: a processo

Pretende di salire sull’autobus della Start senza biglietto ed al rifiuto dell’autista si distende davanti al mezzo impedendogli di ripartire. E’ quanto accaduto alla stazione di Ascoli alla vigilia di Natale 2022. Quel giorno i carabinieri vennero contattati dalla centrale operativa; era infatti arrivata una segnalazione da parte dell’autista dell’autobus di linea extraurbana che riferiva che mentre era in sosta programmata al piazzale della stazione ferroviaria a Porta Maggiore, una persona, probabilmente in stato di ebbrezza, si era distesa davanti all’autobus impedendogli di partire per riprendere la corsa. All’invito ad allontanarsi perché non poteva salire disse che venne minacciato con frasi del tipo "ricordati la mia faccia, tanto ci rincontriamo, qui comando io se no ti metto le mani addosso". Giunti sul posto i militari dell’Arma notarono effettivamente la presenza di un soggetto in posizione eretta davanti all’autobus che, in evidente stato di alterazione fisica dovuta all’abuso di sostanze alcooliche, disse loro che voleva salire sull’autobus per tornare a casa, ma non era in possesso del biglietto necessario per la corsa. L’uomo, un 34enne di Spinetoli, è stato denunciato ed è finito sotto processo. Assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi deve rispondere di interruzione di pubblico servizio perché, secondo il pubblico ministero Mara Flaiani, "turbava la regolarità del servizio di trasporto pubblico". Davanti al giudice Angela Miccoli sono stati sentiti in merito all’accaduto il conducente del bus di linea ed i carabinieri intervenuti. Il processo è stato aggiornato al 23 aprile per la sentenza.