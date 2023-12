"Wall-E: Rivivi l'Emozione del Cinema a Grottammare"

Giovedì alle 21.15, nell’Ospitale di Grottammare, nell’ambito della rassegna sulle intelligenza artificiali, promossa da Blow Up, verrà proiettato uno dei più bei film d’animazione della storia del cinema: Wall-e di Andrew Stanton. Si tratta dell’ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli umani l’hanno abbandonata perché invasa dai rifiuti. Si sono dimenticati di spegnerlo e lui da 700 anni continua a fare quello per cui è stato costruito: comprimere e ammassare rifiuti. Non parla ma si fa capire molto bene a gesti e attraverso una gamma di suoni espressivi. È un robot animato come un animale antropomorfo, un piccolo Charlot: operaio alienato che sogna un domani migliore guardando il cielo stellato. Un’opera che merita di essere rivista sul grande schermo per la sua profonda vena poetica e per l’abile costruzione narrativa che mette al centro un robot dotato di una sensibilità straordinaria.