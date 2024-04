Walter Veltroni al Casale

‘La Condanna’ di Walter Veltroni sarà presentato domani pomeriggio, alle 17.30, all’hotel Il Casale di Colli del Tronto. L’iniziativa è dell’associazione ‘Libertà di creare’ di Castorano. Per l’occasione sarà presente l’autore Veltroni, ex segretario del Pd. Il ministro dialogherà con il giornalista e scrittore Mario Di Vito, in un incontro in cui sono previsti anche i saluti del sindaco di Colli, Andrea Cardilli e dell’ex deputato Luciano Agostini. Veltroni, oggi 69enne, è stato direttore dell’Unità, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma e segretario del Partito democratico. Tra i suoi ultimi libri, Il caso Moro e la Prima Repubblica (Solferino 2021), Tana libera tutti (Feltrinelli 2021), La scelta (Rizzoli 2022) e Buonvino e il caso del bambino scomparso (Marsilio 2023). È regista di film e documentari, tra cui Quando (2023).