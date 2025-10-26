’We Will’: Shakespeare unisce generazioni sul palco del Ventidio

È stato presentata nella Sala Dei Savi di Palazzo dei Capitani la prima edizione di ‘We Will’ che culminerà sabato 1° novembre con due rappresentazioni teatrali di ‘Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Uno spettacolo si terrà alle 17.30 e l’altro alle 21 sempre al Teatro Ventidio Basso. Lo spettacolo organizzato dall’Associazione Generazione Fly vedrà la partecipazione anche di dieci ragazzi del Liceo Classico ‘Stabili’ coordinati dalla professoressa Paola Bellini. Presente il vice sindaco Massimiliano Brugni e il consigliere comunale Emidio Premici oltre ai rappresentanti della Fly Communication tra cui il regista dello spettacolo Christian Mosca, lo scenografo Giorgio Olori e Angelo Spadea. L’introduzione è stata affidata all’assessore Brugni: "Grande piacere presentare la prima edizione di We Will. Dal 2003 Christian Mosca, porta avanti questo progetto e magari ne avessimo altre di Generazioni Fly. Fly a Milano, Assisi, Roma non possiamo che esserne orgogliosi. Progetti come Teatro Bimbo, poi Historock per le superiori e ora questo progetto Shakespeare con il Liceo Classico ‘Stabili’. Una bella opportunità che potrebbe allargarsi ad altre realtà. Come servizi sociali del Comune, seguiamo circa 200 minori e vogliamo aprire la città ai ragazzi che hanno meno opportunità. Fly è cultura, sociale e formazione per i giovani. Complimenti davvero".

Soddisfatto Christian Mosca anima della Fly Communication: "Quando 23 anni fa abbiamo iniziato questa idea, avevo bene in testa dove saremmo arrivati e so bene dove arriveremo perché quando hai una visione i traguardi sono mirati. Dopo il Covid abbiamo deciso di fondare un’impresa culturale. ‘We Will’ è un’idea che parte da un progetto pilota con un piccolo gruppo di ragazzi e ringrazio la professoressa Bellini che ci ha permesso di entrare nelle scuole. Dieci ragazzi inseriti in un cast di attori già formati dove imparano a fare teatro guardando agli altri. Erika Franceschini, la protagonista che interpreta Giulietta è una professionista e i ragazzi imparano tanto". E soddisfatto anche lo scenografo Giorgio Olori: "Siamo contenti di questi progetti e ringraziamo Cesare Catà per il coordinamento. Un progetto che avvicina i ragazzi al palcoscenico e ai mestieri del teatro" e la professoressa Paola Bellini: "Ringrazio per questa bellissima opportunità per i ragazzi mettere in campo le proprie competenze. I ragazzi si sono impegnati tanto nelle prove e il teatro in questo è davvero una scuola di vita".

Valerio Rosa