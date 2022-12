Web Community, successo del Ciccarelli

Arrivano i primi importanti risultati per il nuovo corso di Web Community attivato da un paio di anni all’istituto superiore ’Nico Ciccarelli’ di Cupra Marittima. Gli allievi della classe 2ªA hanno vinto il concorso nazionale, denominato ’Progetti Digitali – IeFP’, patrocinato dal Ministero del Lavoro e finalizzato a rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e formazione e ad incentivare le competenze digitali dei giovani attraverso l’uso di nuove tecnologie. La classe ha partecipato con un progetto denominato ’App4snack’, un’app interattiva in cui l’utente può interagire con lo schermo del proprio smartphone per selezionare alcuni parametri (come ad esempio i gusti dell’utente, il budget disponibile). Il software, dopo aver analizzato i dati inseriti, suggerirà all’utente qual’è il prodotto che lo soddisfa di più tra quelli disponibili nel distributore automatico di Snack e merendine della scuola. Durante lo sviluppo del progetto, i ragazzi sono stati supportati dalla referente del plesso di Cupra Marittima, Luciana Labate, da Irene Rebecca, docente di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e da Giulia Achilli docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Il dirigente scolastico Maurilio Piergallini si è complimentato con i ragazzi e le docenti.