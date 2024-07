Weekend a tema fumetti e cosplay con il ritorno del ’San Beach comix’

Tutto pronto per l’ottavo capitolo del San Beach Comix: il festival sambenedettese del fumetto, cosplay, gaming e mondo nerd avrà luogo sabato 6 e domenica 7 luglio al centro della riviera, portando colori, suoni e sapori della nona arte e della cultura pop. Il programma dell’evento ideato è stato presentato ieri mattina in sala consiliare dal presidente Valentino Coratella, il suo vice Stefano Nebbia, la tesoriera Raffaela Grannò, la consigliera dell’associazione Daisy Orsini e dall’assessore alla cultura Lia Sebastiani. L’edizione 2024 conterà 58 stand dislocati fra viale Secondo Moretti, la rotonda Giorgini e viale Buozzi. L’ottava edizione, quindi, verrà inaugurata sabato alle 17 dalle voci di Leonardo Graziani e Gabriele Lopez, doppiatori dei personaggi di Leonard e Sheldon nella famigerata serie ‘The big bang theory’. Seguiranno presentazioni di volumi di differenti case editrici, workshop sul disegno fumettistico, confronti fra autori e, sul palco, il benvenuto da parte di Fiore di Luna, un workshop su come fare cosplay e il concerto della italo-giapponese Mayumi. Il giorno successivo, in libreria, sarà la volta dell’ospite: il fumettista Carmine Di Giandomenico (ore 17), sceneggiatore per la Marvel Comics e Bonelli. Alle 17.30, sul palco di piazza Giorgini, inizierà la gara cosplay. Il pomeriggio di domenica sarà invece tutto per i concerti.

Giuseppe Di Marco