Weekend con i Sibillini

Doppio appuntamento questo weekend con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura: sabato 31 maggio a Colle di Montegallo è in programma "Gusti Sibillini" con David Riondino e lunedì 2 giugno a Sarnano con "Sulle Orme di Francesco" con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Sabato 31 maggio a Colle è prevista un’escursione pomeridiana che farà scoprire un sentiero alle pendici del Monte Vettore e al tramonto spettacolo "Cibus" di David Riondino con Giovanni Seneca, Francesco Savoretti e Fabio Battistelli. Lunedì 2 giugno a Sarnano è in programma un’escursione pomeridiana suggestiva lungo l’anello della Via delle Cascate Perdute e al tramonto spettacolo ‘Canto delle Creature’ con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Soddisfatto il sindaco di Montegallo, Sante Capanna: "Come Amministrazione siamo veramente contenti di ospitare anche quest’anno una prestigiosa tappa del Festival dell’Appennino".

Sabato 31 maggio il ritrovo per l’escursione è alle 14.15 a Colle di Montegallo, con partenza alle ore 14.30 e un percorso ad anello per scoprire panorami mozzafiato tra i Monti Sibillini. Ha una difficoltà E, è lunga 9,63 km, con un dislivello di 391 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza. Rientro dall’escursione previsto intorno alle ore 18. Alle ore 18.30 David Riondino si esibirà in ‘Cibus’, Divagazioni Letterarie un reading musicale accompagnato dai musicisti Giovanni Seneca, Francesco Savoretti e Fabio Battistelli. Al termine dello spettacolo sarà possibile cenare nei ristoranti presenti in zona per assaggiare le eccellenze locali. Lunedì 2 giugno a Sarnano il ritrovo per l’escursione sarà alle 15 nel parcheggio Bozzoni, con partenza alle ore 15.15. L’escursione è un anello con partenza e rientro a Sarnano e farà scoprire lo spettacolo della ‘Via delle Cascate Perdute’, ha una difficoltà T, è lunga 7,12 km, con un dislivello di 129 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Rientro dall’escursione previsto intorno alle ore 18.15. Alle ore 18.30 in piazza Perfetti si svolgerà lo spettacolo ‘Canto delle Creature’ con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana.

