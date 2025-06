Weekend di eventi al borgo Seghetti Panichi

Il Borgo Storico Seghetti Panichi, complesso che combina cultura, arte e natura, situato a Castel di Lama, parteciperà all’edizione 2025 di Appuntamento in Giardino, progetto promosso dall’associazione Parchi e Giardini d’Italia, in programma sabato e domenica. Ispirata al format europeo Rendez-vous aux jardins, l’iniziativa si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire la straordinaria ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Come nelle precedenti edizioni, l’evento coinvolgerà una vasta rete di attori: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, fondazioni e associazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cura, del restauro e della protezione dei giardini, patrimonio culturale e ambientale di inestimabile valore. Sabato i visitatori potranno partecipare a visite guidate gratuite, curate dall’associazione Marche Experience, per scoprire la storia e le peculiarità botaniche del parco. Domenica, il parco ospiterà una passeggiata teatrale itinerante, curata dall’associazione ‘Un Passo Avanti’, che porterà in scena ’La Ragazza di Lama’, una storia vera ambientata nell’Ottocento, riportata a teatro con un testo inedito di Giampiero Giorgi e la ’Banda Tondi’.