Weekend di eventi al parco archeologico: il programma

Il Parco Archeologico Naturalistico ‘Civita’ di Cupra Marittima parteciperà alle Giornate Europee dell’Archeologia nel fine settimana, da domani a domenica, con tre eventi gratuiti rivolti a grandi e piccoli. La manifestazione, ideata dall’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia, ha lo scopo di far conoscere i tesori e i retroscena della ricerca archeologica. A dare il via alle iniziative, oggi nel Parco Archeologico sarà il laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo ’Archeologi in erba’, che li vedrà simulare uno scavo archeologico. Attività gratuita (Prenotazione obbligatoria al 3757390077). Sabato ci sarà l’apertura straordinaria del Ninfeo con visita guidata, sito lungo la SS Adriatica a nord del centro cittadino, dalle 17 alle 18.30. Ingresso gratuito. La manifestazione terminerà domenica alle ore 17.30 presso il Parco Archeologico con la conferenza a cura dell’Università L’Orientale di Napoli. Nell’occasione saranno presentati i volumi divulgativi sull’archeologia cuprense editi a cura de l’Orientale di Napoli. Interverranno il professor Fabrizio Pesando e le professoresse Simona Antolini e Tiziana Capriotti. (Prenotazione consigliata al 375 7390077)