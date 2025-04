Weekend di gare per Mirko Isopi

L’ascolano Mirko Isopi, coreografo della Quintana, è pronto a risalire in moto. Nel primo weekend di maggio, infatti, dall’1 al 4, prenderà parte al campionato italiano di Velocità (classic). E lo farà sul tracciato dell’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Isopi sarà in sella alla Suzuki SV 650 e correrà per il Motoclub Ameli di Ascoli. Il campionato si correrà nei principali circuiti italiani come Cremona, la stessa Vallelunga, ma anche Magione, Misano e Varano. Durante l’inverno, il centauro ha lavorato molto su livrea e motore per essere sempre più competitivo in un campionato molto agguerrito. "Porterò il nome di Ascoli Piceno e quello della Quintana cuciti sul petto – rivela Mirko Isopi, che non vede l’ora di scendere in pista –. Al mio seguito saranno presenti nel weekend amici ed ovviamente mia moglie con i miei due cuccioli, i miei super tifosi". Matteo Porfiri