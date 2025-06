Weekend di motori per Mirko Isopi

Ennesimo appuntamento in pista per l’ascolano Mirko Isopi, che in questo weekend è impegnato con la sua seconda passione: il motociclismo. Il coreografo della Quintana, infatti, correrà la seconda tappa del ‘Campionato italiano velocità Classic’ a Cremona, sul circuito che da due anni è stato omologato per il Mondiale della Superbike. Dopo aver chiuso la prima tappa di Vallelunga con una prestazione che ha messo in luce progressi tecnici e con la consapevolezza di avere il passo del gruppo, Isopi punta al massimo. "Questa è una pista nuova, complessa, molto articolata e con curve in sequenza che hanno bisogno di essere digerite – spiega l’ascolano –, ma la voglia di far bene e di migliorarsi è tantissima. Sarà una sfida molto dura ma allo stesso tempo avvincente e già il fatto di poter star qui con piloti quasi professionisti per me è già una vittoria".

Matteo Porfiri