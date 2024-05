Whirlpool, richiesta di Cassa

Ieri in Confindustria esame congiunto per il prolungamento dell’intervento di cassa integrazione per il sito produttivo di Comunanza relativo ad un periodo di 3 settimane a partire dal 06 maggio. Lo rende noto la Fiom Cgil. "Tale richiesta –spiegano – si è resa necessaria a causa del persistere del calo dei volumi produttivi che genera ore di cassa integrazione con conseguenti ricadute negative sulle retribuzioni. Anche a Comunanza la latitanza di Whirlpool negli ultimi anni non ha portato importanti investimenti sui processi produttivi, sul prodotto, sulle infrastrutture e soprattutto su un necessario ringiovanimento della forza lavoro. In ragione della crisi di mercato che attraversa tutto il settore dell’elettrodomestico, unitamente alle istante nazionali anche da Comunanza ribadiamo la necessità della convocazione urgente di un tavolo alla presenza del ministro Urso e dalla newco Beko Europe. Il sito produttivo di Comunanza reclama un serio piano industriale per continuare ad essere volano economico e di crescita".