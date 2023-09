Whirlpool, Ugl:: "In chiusura il progetto Wcm"

L’Ugl fa il punto sulla Whirlpool. "La notizia più preoccupante è la decisione della Whirlpool di chiudere il progetto Wcm sul sito di Comunanza e Siena. In passato questo metodo veniva presentato come necessario per il futuro dello stabilimento poiché andava a lavorare sui pilastri fondanti dei processi industriali cioè la produttività, sicurezza, ergonomia e condizioni di lavoro, funzionalità dei macchinari, competitività. Ora ci chiediamo, e abbiamo chiesto, perché mentre gli altri siti investono sul progetto WCM, a Comunanza si ritiene che non sia più necessario? La risposta è stata alquanto insoddisfacente e contraddittoria: ’abbiamo tralasciato i piccoli siti’ –, ma in realtà il progetto è iniziato quando a Comunanza lavoravano 680 persone e, tralasciando questo dato, il metodo è utilissimo per le piccole realtà. Non ci resta che aspettare che l’antitrust dia via libera al progetto Arcelik e Whirlpool e incominciare a relazionarsi con i nuovi interlocutori prima possibile".