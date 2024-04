Wick, la battaglia civile: "La paziente poteva vivere ancora anni, decisiva la dose letale"

"Si ritiene congruo quantificare come di grado elevato (superiore al 90%) le chances di sopravvivenza della signora Bartolomei se non si fosse sottoposta alla dose letale di promazina. La tavola Istat indica che la speranza di vita, ovvero il numero medio di anni che restavano da vivere ai sopravviventi all’età di 93 anni, era stimato in anni 3.69". A questa conclusione sono giunti la dottoressa Piera Amelia Iezzi di Pescara e il professor Matteo Neri di Chieti, i periti nominati dal giudice del tribunale civile di Ascoli Francesca Sirianni nell’ambito del procedimento avviato a seguito della richiesta presentata dall’avvocato Matteo Mion per conto dei familiari di Lucia Bartolomei, una delle ospiti della Rsa di Offida, della cui morte non ci sono responsabili dal punto di vista penale. L’unico imputato, l’infermiere Leopoldo Wick, dopo la condanna all’ergastolo della Corte d’Assise d’Appello di Macerata, è stato infatti assolto con formula piena dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona.

Rinunciando fin dall’inizio alla costituzione di parte civile nel processo penale a Wick, l’avvocato Mion in sede civile ha chiesto che fosse la l’Azienda sanitaria regionale delle Marche a risarcire i familiari della Bartolomei per le conseguenze dell’operato del proprio dipendente, quantomeno per l’omessa vigilanza. Il precedente giudice Enza Foti aveva disposto una prima consulenza tecnica medico legale al fine di una bonaria composizione della lite. Il medico legale Piera Amelia Iezzi e al medico di laboratorio Alessandro Cancelli erano giunti alla conclusione che "a fronte delle risultanze autoptiche relative alle cause di morte di Lucia Bartolomei, che risulta essere inequivocabilmente ascrivibile ad intossicazione acuta da promazina occorsa durante il ricovero all’interno dell’Rsa di Offida, si ritiene sussistente l’inadempimento contrattuale da parte della struttura residenziale". Si era opposta l’Asur Marche attraverso l’avvocato Arrigo Silvestri, ma il nuovo giudice Sirianni ha respinto le eccezioni pregiudiziali disponendo la superperizia che è andata a favore degli eredi Bartolomei. I periti Iezzi e Neri hanno concluso ritenendo "sostenibile la risarcibilità del danno da perdita di elevate chances di sopravvivenza che la Bartolomei avrebbe goduto qualora non avesse assunto dosi letali di promazina".

Hanno infatti osservato che "il quadro clinico della degente in epoca antecedente alla somministrazione del farmaco, risultava sì gravato da patologie tali da poter precipitare la condizione clinica sino al decesso. Tuttavia, al momento della intossicazione acuta l’anziana era portatrice di uno scompenso cardiaco di grado lieve in cardiopatia valvolare aortica già sottoposta a sostituzione valvolare, demenza vascolare con episodi di agitazione controllati con terapia psicofarmacologica, esiti di frattura di femore sinistra già trattata con osteosintesi con chiodo cui conseguiva una condizione di ipomobilità scevra da complicanze infettive o trofiche".

Peppe Ercoli