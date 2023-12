Wick: non è ancora finita. Le mosse della Procura

La Procura generale di Ancona, anche su indicazione del procuratore capo di Ascoli Umberto Monti, non mollerà la presa sul caso delle morti sospette alla Rsa di Offida. Il ricorso in Cassazione è pressoché certo. L’assoluzione di Leopoldo Wick ha spiazzato la magistratura, convinta di aver prodotto le prove della colpevolezza dell’infermiere, riconosciuta in primo grado dalla Corte d’Assise di Macerata, ma non nel processo d’appello ad Ancona che ha assolto Wick "perché il fatto non sussiste". Proprio questa formula ampiamente assolutoria ha destato sorpresa in chi ha indagato e messo in fila una serie di elementi e reperti che secondo la difesa non potevano però essere utilizzati: per inadempienze procedurali eo per un mancato rispetto della catena del freddo e quindi della loro conservazione. Da Ancona trapela che proprio questi elementi avrebbero spinto i giudici della Corte d’Assise d’Appello ad assolvere Wick. Ma rileggiamo le carte dell’accusa contro Wick.

In sette degli otto casi di omicidio i periti della Procura collegano la somministrazione indebita di farmaci al decesso degli anziani. Alcuni esempi. Nel caso di Lucia Bartolomei i periti hanno accertato l’intossicazione per la presenza di promazina, farmaco presente in terapia, ma la concentrazione ’letale’ rilevata non è stata ritenuta compatibile con la segnalazione in cartella. Rilevata l’elevata probabilità di un "autonomo significato eziologico dell’intossicazione da promazina sufficiente a determinare la morte".

Nel caso di Vincenzo Gabrielli è stata accertata l’intossicazione causata dal dosaggio di insulina e C-peptide, non presenti nella terapia. Per i periti si è in presenza di una "severa ipoglicemia da somministrazione inappropriata di insulina glargine che assume, con elevata probabilità, un significato di rilevante e concreta contribuzione causale nel determinare l’evento morte".

Per l’accusa all’interno dello zaino era contenuta la ’pistola fumante’, i medicinali che Wick avrebbe somministrato agli anziani. "E’ anomalo che nel proprio zainetto – insieme agli altri farmaci – Wick abbia custodito anche una pasticca di un potente ipnotico-sedativo attualmente non più usato per sedazione ma solo per trattamento epilessie, per altro sottoposto ad una più specifica e rigorosa regolamentazione di caricoscaricosomministrazione. E’ poi del tutto irragionevole l’ipotesi che qualcuno abbia potuto inserire nello zainetto di Wick i farmaci in questione e in particolare il flaconcino di metilprendisolone che invece conteneva insulina retard".

E poi ci sono i dati anomali. La presenza media di anziani ospiti nella Rsa di Ascoli nel 2017 e 2018 è stata di 38 unità; nella Rsa di Offida rispettivamente 26 e 22. Partendo da questo dato l’accusa sostiene che "è significativo notare che, nonostante il numero di ospiti effettivo della RSA di Ascoli fosse sempre decisamente maggiore degli ospiti effettivi della RSA Offida, il numero di decessi presso la struttura offidana è stato notevolmente maggiore negli anni 2017 e 2018, sia tenendo conto dei decessi avvenuti dopo il ricovero in ospedale sia tenendo conto solo dei decessi avvenuti in struttura o durante il trasporto. E’ altrettanto significativo notare come nel 2019 si ha un riallineamento delle divergenze". Peppe Ercoli