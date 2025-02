’Wolf Children’ con Blow Up

Dopo la serata Lupus in fabula, con i racconti proposti dal giornalista e scrittore Enzo Angelini, la rassegna culturale di Blow Up approfondisce il tema del rapporto lupi-umani con un film giapponese meraviglioso Wolf Children di Mamoru Hosoda. La proiezione avverrà sempre nell’ospitale del paese alto di Grottammare alle 21.15 di oggi. Il film di Hosoda racconta una originale storia di licantropia all’interno di un contesto familiare che valorizza l’analisi raffinata e delicatissima delle relazioni affettive. Dal momento in cui i genitori si conoscono fino alla maturità, Yuki con la sua voce fuoricampo accompagna il racconto di come sua madre si sia innamorata di un uomo lupo (l’ultimo rimasto) e abbia così partorito lei e suo fratello Ame, bambini lupo capaci di trasformarsi (prima involontariamente, poi a comando) da lupi in umani e viceversa. Un capolavoro poco conosciuto di uno dei più grandi registi giapponesi.