Workshow LeArti. Quattro serate speciali al chiostro di San Francesco

Quattro serate per celebrare la musica e salutare l’inizio dell’estate. La Scuola di Musica LeArti di Ascoli anche quest’anno è protagonista delle serate proponendo il Workshow 2025 in programma il 24, 25, 26 e 27 giugno (sempre alle 21.15, ingresso libero) nella suggestiva location del Chiostro di San Francesco, davanti al teatro Ventidio Basso, vivacizzato da spettacolari giochi di luce che accompagneranno le canzoni in programma. La scuola LeArti diretta dal maestro Fabio Ercoli è in procinto di tagliare il prestigioso traguardo di 30 anni di attività che coincideranno con il prossimo anno scolastico per il quale sono già aperte le iscrizioni nella sede di via Marucci. Accattivanti e coinvolgenti i brani che saranno proposti dagli allievi della LeArti durante i Workshow che godono del patrocinio del Comune di Ascoli e del sostegno della Fondazione Carisap. Questa sera sarà dedicata a Lucio Battisti, ma saranno proposti brani di Lucio Corsi, Lady Gaga, Pinguini Tattici, The Cranberries, Ultimo ed altri. Mercoledì 25 brani di Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Max Pezzali, gli Stadio, Ligabue ed altri. Giovedì 26 spazio alle canzoni di Luca Carboni, Giuni Russo, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, in una serata con tanti brani dai ritmi estivi, così come accadrà anche per la chiusura dei Workshow 2025 della scuola LeArti in programma venerdì 27.