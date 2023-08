WorldLand Festival a Montegiorgio: Musica Blues e Street Food

E’ uno degli appuntamenti più attesi del ‘WorldLand Festival’, curato dalla direzione artistica di Dario Aspesani in collaborazione con il Circolo Magnum e l’Amministrazione di Montegiorgio. Oggi con inizio alle 19 si terrà nei giardini Cifola di Monteverde, frazione di Montegiorgio, una serata dedicata alla musica blues con grandi interpreti nazionali e internazionali. Si partirà con l’apertura degli stand gastronomici con gli streetfood, allestiti in collaborazione con il comitato Festeggiamenti di Monteverde che proporrà la tradizionale Sagra degli strozzapreti. Alle 20 partiranno i live show, cinque spettacoli con storie musicali Blues: monologo in prosa sulla storia del Blues a cura di Dario Aspesani, seguirà il concerto della band ‘Pete Conte Blues Machine’. Alle 22,30 salirà sul palco il ‘Gta Blues Trio’ composto da Mauro Galandrini, Denni Trapè e Dario Aspesani che eseguiranno ‘Il Blues della Piantagione di Sunny Side’, Seguirà il ‘Gunter Hotel early Blues Band’ con due ospiti d’ eccezione il chitarrista John Griffin da Chicago e l’armonicista statunitense Robert Edrington. Intorno alle 23 salirà sul palco la ‘Band Slow Train’ (band ufficiale del Forli Blues festival). A mezzanotte gran finale con tutti i musicisti sul palco. Il Circolo Magnum per l’occasione ha provveduto agli allestimenti tipici del sud degli Stati uniti. Ingresso libero.