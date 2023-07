XXIII Edizione del Palio del Pattino di Grottammare, vince Casette, il sindaco promette cambiamenti

La XXIII edizione del Palio del Pattino di Grottammare Memorial Maurizio Pignotti, se l’è aggiudicata, per la prima volta, il Quartiere Casette, con Giuseppe Sforza e Fabio Matoffi. Un’edizione particolare, con solo 5 equipaggi, record negativo. Il Palio del Pattino è in discesa da alcuni anni e c’è bisogno di trovare qualcosa di nuovo, capace di catalizzare l’interesse dei rioni, altrimenti meglio metterlo fra i ricordi. Il sindaco Alessandro Rocchi ha affermato che l’amministrazione si metterà a lavoro già dal prossimo autunno, conscio del fatto che il Palio deve trovare gli stimoli per tornare agli anni in cui la manifestazione sportiva era piuttosto sentita, con 10 – 11 equipaggi in gara. Ad ogni modo, onore a chi ha vinto ed a chi ha partecipato. Al secondo posto, per soli 27", il quartiere Lame, con Christian Griglio e Alessia Bianchi. L’equipaggio di Lame aveva chiuso il primo dei tre passaggi in prima posizione, ma poi è stato lentamente risucchiato e battuto sulla resistenza proprio sul finire. Al terzo posto il quartiere San Martino, con Dante Rosati e Giuseppe Imbrescia, quarta piazza per Valtesino, con Francesco Di Giacinti e Marco Stampatori, quinto Stazione con Alessio Raggioli e Massimo Iobbi.