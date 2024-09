Yuasa Battery al PalaSavelli, ecco i prezzi

Il PalaSavelli torna ad ospitare lo sport ad alto livello: la Yuasa Battery Superlega Volley di Grottazzolina infatti vi disputerà le gare interne. Per la verità quel palas è stato costruito per gli incontri di pallacanestro: inizialmente fu la casa della sangiorgese basket di serie A2 e, a seguire, della Sutor Montegranaro di serie A1, per poi diventare orfana di grandi squadre finché non si è fatta viva, eleggendovi il proprio domicilio, la Yuasa Battery di Grottazzolina. Cambia da Basket a Volley la disciplina sportiva giocata ma si tratta sempre di sport rappresentato ad altissimo livello, in grado di richiamare l’attenzione sia dal punto di vista tecnico che dello spettacolo degli amanti o meno dell’attività sportiva ma comunque vogliosi di assistere e gustare esibizioni uniche. Domenica scorsa con la squadra al completo e i componenti dello staff tecnico e dirigenziale, compreso il presidente della società, Rossano Romiti, la Yuasa Battery ha tenuto un incontro a Porto San Giorgio nello chalet Quadrifoglio prima con le autorità locali, tra le quali il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, poi con la gente. Naturalmente è a caccia di tifosi soprattutto a Porto San Giorgio considerato un buon bacino a cui attingere sia perché i sangiorgesi sono sportivi che si affezionano, sia perché le gare si svolgono in un impianto della loro città. Al Quadrifoglio sono stati presentati uno ad uno i giocatori, tra i quali arrivato all’ultimo momento dal Canada il centrale Danny Demyanenko reduce dall’esperienza all’Olimpiade con la sua nazionale. La Yuasa gioca al PalaSavelli la prima giornata di campionato: il 29 settembre con Monza.

"Ci aspetta un cambio difficile con la consapevolezza di avere tanto entusiasmo, tanta voglia di fare per provare ad essere un po’ protagonisti anche fra le grandi. Sicuramente lo faremo a modo nostro, senza snaturarci, con il sorriso e la voglia di non perdere mai di vista l’obiettivo" ha detto il coach Massimiliano Ortenzi, il quale è stato scelto quale miglior allenatore di serie A2. E’ stata annunciata anche, esplicitandone i prezzi, l’apertura della campagna abbonamenti con lo slogan accattivante ’La prima volta che ti ho vista’.

Silvio Sebastiani