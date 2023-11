Yuasa Battery alla conquista del territorio: quanti successi in campo e fuori

Cinque vittorie in altrettante gare, primo posto in classifica e una media di 840 spettatori nelle prime due partite casalinghe. Un momento super per la Yuasa Battery che ha iniziato al meglio questa stagione di A2. Tutti segnali evidenti di un crescente interesse verso la truppa di coach Ortenzi costruita por stupire e stupirsi. Grottazzolina vive il momento magico della squadra di pallavolo con code al botteghino, parcheggi al palasport esauriti, entusiasmo alle stelle. Un altro dato eclatante sono gli oltre 200 abbonamenti staccati, record di tutti i tempi nella storia del club, che vanta mezzo secolo di tradizione. Visto che le richieste continuano ad arrivare da più parti. la società ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti che è nata in estate con lo slogan: "CrediAmoci". Fino a sabato infatti gli interessati potranno contattare la società via mail (mgscuolapallavolo@gmail.com) o whatsapp (376.0502960) e sottoscrivere la tessera che dà diritto alle gare interne, con diverse fasce di prezzo a partire da 100 euro. E proprio sabato appuntamento di lusso con la sfida al vertice alle 20,30 al Pala Grotta contro l’avversatio "storico" Prata di Pordenone. Un entusiasmo che viene sottolineato dal presidente Rossano Romiti: "Il lavoro finalizzato a coinvolgere il territorio sta dando i suoi frutti. La media spettatori è raddoppiata e ne siamo orgogliosi. Siamo solo alle prime due partite, certo. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, sia da un punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto della comunicazione, e i risultati si vedono. Quest’anno abbiamo fatto enormi sforzi per dare alla squadra una connotazione di un certo spessore e finora è andata molto bene. Dobbiamo continuare così, lavorando giorno dopo giorno con serietà, umiltà, lungimiranza. Abbiamo presentato il nuovo sponsor Yuasa Battery a Milano, organizzato eventi e iniziative sul territorio che ci hanno dato tanta visibilità. E adesso proseguiremo, tra l’altro, con incontri tematici nelle scuole dell’obbligo". La presenza sul territorio è data anche dal coinvolgimento delle scuole volley del territorio: in occasione di Yuasa Battery-Porto Viro erano ospiti la Pallavolo Sibillini Amandola e la Pallavolo Comunanza. A turno, saranno coinvolte tutte le realtà sportive del comprensorio.