Zaffaroni vuole un regalo per il debutto in panchina

SALÒ (Brescia)

Il nuovo allenatore della FeralpiSalò, Marco Zaffaroni, ha sottolineato in modo particolare un aspetto durante la presentazione dell’impegno che nel pomeriggio la sua nuova squadra sosterrà a Piacenza. Una sfida con una concorrente diretta per la salvezza come la Reggiana, che coinciderà con il suo esordio sulla panchina verdeblù: "Dopo tre allenamenti non ho la pretesa di poter incidere sotto altri aspetti se non quello dell’atteggiamento. È questo il punto sul quale ho voluto lavorare per vedere in ogni caso una squadra che lotta e non molla mai, senza lasciarsi condizionare dai vari momenti che si possono succedere durante una partita. Questa è la base sulla quale possiamo costruire, non ci dev’essere spazio per la sfiducia che porta i giocatori a rendere meno delle loro possibilità". "La mia intenzione è quella di non portare particolari stravolgimenti. Serve una scintilla che possa determinare un’inversione" ha concluso il tecnico.

Per quel che riguarda, infine, la prima formazione targata-Zaffaroni, l’impressione è che i gardesani, che dovranno rinunciare a Di Molfetta e Letizia, proseguiranno con la difesa a tre, con la possibile alternativa in avanti tra l’utilizzo delle due punte o di un attaccante più avanzato sostenuto da due trequartisti.

FeralpiSalò (3-4-2-1): Pizzignacco; Ceppitelli, Pilati, Bacchetti; Bergonzi, Fiordilino, Kourfalidis (Carraro), Martella; Zennaro (Compagnon), Felici (Parigini); La Mantia.

Programma: Cittadella-Cremonese 1-2. Oggi: Como-Catanzaro, FeralpiSalò-Reggiana, Spezia- Cosenza, Sudtirol-Sampdoria, Ascoli-Parma. Domani: Brescia- Bari, Modena-Ternana, Palermo-Lecco, Venezia-Pisa.

Classifica: Parma 23, Catanzaro 21, Palermo 20, Venezia 18, Modena, Cremonese 16, Cosenza, Como, 14, Cittadella, Brescia, Sudtirol 13, Pisa 12, Ascoli 12, Bari, Reggiana 11, Sampdoria, Spezia 7, Ternana 6, FeralpiSalò 5, Lecco 4.

Luca Marinoni