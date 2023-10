Zaino rubato in spiaggia: condannato

Il tribunale di Ascoli ha condannato a sei mesi di reclusione un tunisino di 57 anni residente a Colli del Tronto arrestato a luglio per furto aggravato; nella circostanza è stato anche sequestrato un coltello con lama di 8 centimetri. L’uomo, un pescatore, era già gravato da un provvedimento del Questore che gli vietava di entrare in San Benedetto per fatti precedenti. Due giovani avevano denunciato il furto di uno zaino lasciato sotto l’ombrellone in uno stabilimento balneare nella zona del cosiddetto ’pennello’. All’interno c’erano due iPhone 12, un portamonete contenente 150 euro e documenti. Attraverso la geolocalizzazione sono riusciti ad individuare dove si trovavano i due iPhone. Hanno quindi raggiunto il soggetto avvisando contestualmente i carabinieri che si sono portati sul posto, identificato il tunisino e recuperato la refurtiva che aveva ancora con sé. L’uomo, difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi (nella foto) e Silvia Morganti venne arrestato e posto ai domiciliari. Al tunisino era contestata l’aggravante di essersi impossessato di beni esposti alla pubblica fede per necessità e consuetudine, in quanto rientra fra i diritti di ognuno poterli lasciare sotto l’ombrellone per andare a fare il bagno, come avevano fatto i due ragazzi.

p. erc.