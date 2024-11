Zannori a Tufilla e Coppari a Maggiore

Confermata l’indiscrezione data dal Carlino nell’edizione di martedì: Mattia Zannori sarà il nuovo cavaliere del sestiere di Porta Tufilla, mentre Denny Coppari si accasa a Porta Maggiore. Gli accordi sono fatti, ma per l’ufficializzazione si aspetteranno molto probabilmente le elezioni che il prossimo 15 dicembre coinvolgeranno il mondo quintanaro per il rinnovo dei comitati. In entrambi i sestieri, comunque, ci sarà la lista unica, quindi non sono attese sorprese. Di fatto, però, per ratificare i due ‘nuovi acquisti’ è opportuno aspettare che si formino i nuovi direttivi. A Porta Tufilla il prossimo caposestiere sarà lo storico sbandieratore Lucio Sermarini, mentre a Porta Maggiore toccherà a Gino Petronio succedere a Marco Regnicoli. Zannori, reduce dalla straordinaria vittoria alla Quintana di Foligno dello scorso settembre, che indubbiamente ha rappresentato il successo più importante della sua carriera, lo scorso agosto aveva sostituito in extremis Lorenzo Savini a Porta Maggiore. La sua fu una giostra complicata, ma ebbe meno di una settimana per prepararla. Ora proverà a riscattarsi difendendo i colori rossoneri di Porta Tufilla dopo le precedenti undici giostre corse allo Squarcia per i neroverdi. Coppari, invece, quest’anno e l’anno scorso, ha sostituito alla grandissima Massimo Gubbini, giocandosela fino all’ultima tornata in tutte e quattro le occasioni.

Matteo Porfiri