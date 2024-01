"Zemeckis di Appignano, Peck di Arquata"

Mentre si discute sulle antiche origini ascolane del famoso gladiatore, altre stelle del cinema sembrano comparire nella costellazione del piceno. La voce degli esperti in questi casi rappresenta l’iter migliore per avere fonti certe, e per questo ci siamo rivolti a Fiorenzo Santini, sociologo ricercatore della emigrazione marchigiana: "Mi dedico a queste ricerche con il prezioso supporto del dottor Giuseppe Dall’Anno e del genealogicista Giuseppe Merlini".

Dottor Santini, tanti marchigiani sembrano essere diventati poi personaggi famosi sparsi nel mondo. Cosa ci può dire a riguardo?

"Il popolo delle Marche è da sempre un popolo di migranti. A fine 1800 ed inizio 900 in tanti partirono per migliorare la propria vita e sfuggire a situazioni di povertà e sofferenza. E i discendenti di quelle famiglie partite tra mille difficoltà, oggi, sono diventati eccellenze".

Di chi si tratta?

"Possiamo partire nel percorso ‘hollywoodiano’ di Ascoli dall’attore Don Ameche, pseudonimo di Dominic Felix Amici, attore statunitense che vinse il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1986 per il film ‘Cocoon’ di Ron Howard. Ma è famosissimo anche per il cult ‘Una poltrona per due’. Grazie alle mie ricerche sono risalito al padre, Domenico Felice Amici, che parte nel 1900 da Vallegrascia, una frazione di Montemonaco. Diventa ‘Ameche’ negli solo per la pronuncia in inglese del suo cognome ma il suo cognome originario è molto comune nella zona di Montemonaco e nel circondario. Non venne mai a Montemonaco ma andava spesso a pranzo a Londra nel famoso ristorante ‘Scott’, dove lavorava un emigrato di Montegallo, tale Vito Cerqua, con il quale parlava spesso delle splendide montagne dei Sibillini di cui gli aveva raccontato il padre".

C’è altro?

"Le storie di migranti marchigiani è infinita. Degno di nota però è sicuramente Daniel J. Travanti, all’anagrafe Daniele Giovanni Travanty. Anche lui attore statunitense molto conosciuto per un ruolo nella ‘Hill Street’, per il quale si aggiudica un Golden Globe e due Emmy. Beh, le sue origini risalgono a Illice, una frazione del comune di Comunanza. E ancora, Robert Zemeckis. Si tratta di uno dei registri più famosi al mondo, ha diretto film cult come ‘Ritorno al futuro’, ma anche ‘Forrest Gump’, per il quale ha vinto l’Oscar come miglior regista. Ecco, nelle mie analisi sono riuscito a risalire alla mamma: Rosa Nespeca nata ad Ascoli nel 1919. Però, la famiglia Nespeca ha origini ancora più precise: il nonno ed il padre del regista nascono entrambi ad Appignano, quasi sicuramente nella frazione Valle San Martino. Il regista era convinto di essere di Arquata, tanto che si recò in zona dopo il primo sisma ma in realtà le sue origini sono di Appignano".

Oltre a storie certe ci sono però anche leggende?

"Beh il grande cantante e attore Dean Martin (Dino Paolo Martino Crocetti) viene da Montesilvano ma, data la presenza di tanti ‘Crocetti’ a Rigo, una frazione di Montegallo, in zona si parlava che potesse avere altre origini. Ho fatto tre riscontri e tutti mi hanno confermato che la famiglia di Gaetano Crocetti, padre di Dean, era di Montesilvano con ascendenti nella Marsica. Anche la vicenda di Gregory Peck mi ha appassionato molto: ad Arquata c’è una storia che si tramanda da anni. Nei ricordi dei nonni c’è un tale Gregorio Pichini emigrato da Spelonga verso l’America che veniva indicato come padre naturale dell’attore. Purtroppo al momento non c’è nulla che lo provi se non l’assonanza nei nomi. Rimane una storia comunque affascinante e suggestiva".

Ottavia Firmani