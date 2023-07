Zero treni e troppi cantieri Il Piceno resta isolato

I comuni Piceni restano esclusi dal progetto ‘hub del territorio’ che vedrà coinvolti i luoghi colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. Nello specifico ad esserci rientrati saranno Antrodoco, Matelica, Popoli, Spoleto e Urbisaglia, ma non quelli dell’ascolano che così andranno incontro al rischio di isolamento dalle principali vie di connessione ferroviaria che si svilupperanno nell’Appenino centrale. Ieri a Roma l’incontro con il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli e i rappresentanti di FS. "Grazie alla collaborazione tra struttura commissariale e Fs si è pensato di assegnare nuove funzioni alle stazioni del cratere – ha commentato Guido Castelli -: Non solo luoghi di passaggio e scambio, ma anche ambienti destinati a servizi di comunità. All’interno del piano di riparazione che stiamo realizzando non investiamo soltanto nella rete stradale: anche quella su ferro è fondamentale per consentire la mobilità in ingresso e in uscita con maggiore facilità. Anche questo fa parte delle azioni che hanno la finalità di sostenere lo sviluppo e contrastare lo spopolamento dei nostri territori: vivere in luoghi più connessi, accessibili e fruibili è un diritto che dobbiamo garantire alle comunità del centro Italia".

Se da un lato c’è chi può sorridere, dall’altro però c’è invece chi resterà a bocca asciutta. E purtroppo questo destino toccherà ai borghi dell’entroterra ascolano che resteranno fuori dalla programmazione stabilita, considerando il difficile momento per i trasporti nel Piceno. La linea Ascoli San Benedetto bloccata praticamente tutta l’estate per i lavori, il cantiere infinito sull’Ascoli Mare, la pericolosità dell’A14 che nel tratto piceno, anche senza lavori in corso che comunque torneranno a settembre, continua a registrare incidenti mortali. E questo è il quadro per il capoluogo, se si considera quello dell’Appennino va anche peggio. Proprio mercoledì sono stati molti i disagi avvertiti anche sulla Salaria per la chiusura temporanea a Trisungo a causa di uno sversamento di olio sulla carreggiata. Nell’interno del Piceno muoversi in treno è una specie di miraggio e fa dunque ancora più impressione che non si sia ancora trovato il modo di rendere il territorio raggiungibile anche senza auto.

Arrivare qui insomma resta difficile e gli ultimi lavori non fanno che complicare la situazione, soprattutto a turisti e visitatori.

Massimiliano Mariotti