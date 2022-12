’ZeroFollia’ alla Rinascita

Appuntamento domani, alle 17.30, alla libreria Rinascita, con la presentazione del libro ‘La mia irreversibile ZeroFollia – Storia di un sorcino che ce l’ha fatta’ scritto da Giulio Spadoni, grande appassionato ed esperto della musica di Renato Zero. Per l’occasione ci sarà un moderatore d’eccezione: il medico ‘mangiologo’ Mauro Mario Mariani, storico fan del grande cantante. Spadoni, con il suo libro, racconta non solo la vita di Renato Zero, ma soprattutto il suo impatto nell’immaginario collettivo e, in particolare, il significato importante che le canzoni del grande performer hanno avuto nella vita di tanti.

"E’ il racconto – dice Spadoni – di 45 anni della mia passione per Renato Zero, dal primo concerto visto di nascosto dai miei genitori a 11 anni al teatro Metropolitan di Ancona alle tante follie fatte in giro per l’Italia. La fortuna di aver conosciuto il mio mito di persona, grazie all’attività di promoter di spettacoli. L’ultimo capitolo si chiama Renato Fiacchini in arte Zero e le Marche: dalla ricerca delle sue origini marchigiane fino alla visita ai suoi parenti a Villa d’Aria di Serrapetrona dove è nato suo papà Domenico. Ci sono foto inedite di Renato bambino nelle Marche e tante immagini prese dalla mia collezione".