Zes, bonus 110 e precari: "Ricostruzione a rischio"

"Rischio blocco ricostruzione post sisma". Queste le affermazioni dell’onorevole Augusto Curti che, nel corso della conferenza stampa indetta ieri dal Pd, è tornato a focalizzare le attenzioni sulla drammatica situazione che riguarda il territorio piceno. Cinque i punti che il deputato ha voluto affrontare. "Ho presentato un emendamento – spiega –, per disporre la proroga della ‘zona franca urbana’ nelle aree sisma fino al 2027. Lo reputo uno strumento essenziale per sostenere l’economia dei territori del cratere. Ora confidiamo nel fatto che le forze politiche di maggioranza non voltino le spalle ai terremotati, magari approvandolo. Nei giorni scorsi tra l’altro il centrodestra ha bocciato la mia proposta che prevedeva la proroga al 31 dicembre 2029 della misura piena del 110% in favore dei progetti della ricostruzione. Questa decisione del Governo provocherà un blocco delle opere in quanto, senza la certezza di riuscire a concludere i lavori entro la scadenza attuale (31 dicembre 2025), nessuno rischierà di avviare il proprio cantiere. Inoltre la legge urbanistica regionale ha di fatto eliminato il piano casa anziché renderlo una misura strutturale. Questo dal punto di vista dell’efficacia dei procedimenti rappresenta un ostacolo definitivo".

"Infatti con l’abrogazione della legge regionale n. 22/2009 non è più possibile per gli immobili lesionati dal sisma considerare i piccoli abusi come tolleranze ai sensi degli aumenti volumetrici consentiti dal piano casa". Particolarmente caldo anche il tema legato alla zona economica speciale che ha visto l’esclusione della regione Marche. Altra decisione che andrà a penalizzare ulteriormente un territorio già falcidiato. "Qui ho presentato un emendamento che disponeva la creazione di una Zes anche per la nostra regione – prosegue –, ma anche questo purtroppo è stato bocciato dal Governo. Negli ultimi giorni molte voci autorevoli si sono levate a supporto della proposta. Ultima quella di Confindustria".

"Infine sottolineo che il tema delle stabilizzazioni del personale post sisma quest’anno è scomparso completamente dalla finanziaria. Quindi chi maturerà il requisito del servizio triennale al 31 dicembre 2024 si vedrà preclusa l’opportunità di essere assunto a tempo indeterminato. E le conseguenze andranno a penalizzare anche gli uffici tecnici che non garantiranno ai procedimenti della ricostruzione la necessaria continuità". Presenti anche il segretario provinciale Pd Francesco Ameli e la consigliere regionale Anna Casini che chiosa: "Concludo dicendo che da un commissario di Offida naturalizzato ascolano come Castelli ci aspettavamo altro. Almeno Legnini dava vita ad intense campagne di ascolto. Vogliamo più attenzione verso il nostro territorio".

mas. mar.