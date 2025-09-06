"Zes strategica per il rilancio. Noi ci siamo"

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha espresso la sua vicinanza ai lavoratori della Hp Composites e alle loro famiglie, colpite da una situazione che desta forte preoccupazione per l’intero tessuto sociale ed economico del territorio. "La Hp Composites rappresenta un’eccellenza industriale e tecnologica non solo per Ascoli e il Piceno, ma per tutta la regione Marche – ha dichiarato Fioravanti – ed è quindi fondamentale mettere in campo ogni sforzo per tutelare i posti di lavoro e garantire prospettive di stabilità e sviluppo".

Il sindaco ha sottolineato come la Regione Marche abbia già convocato un tavolo tecnico per il 10 settembre ad Ancona, segnale della volontà di affrontare la crisi con responsabilità e condivisione. Ma è soprattutto nella recente estensione della Zona Economica Speciale alle Marche che Fioravanti individua un’occasione decisiva. Lo strumento, annunciato lo scorso mese dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, potrà infatti offrire nuove opportunità di sostegno alle imprese, favorendo investimenti, agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. "Questa vicenda – ha aggiunto – testimonia l’importanza della Zes come leva strategica per attrarre risorse e rilanciare le attività economiche del nostro territorio. Lavoreremo insieme con determinazione per garantire ai lavoratori e alle loro famiglie risposte concrete e tempestive".

Una sfida che diventa simbolo non solo della difesa dell’occupazione, ma anche di un futuro di crescita industriale e innovazione per l’intera comunità marchigiana.