Zini: "E’ sempre un piacere tornare a casa . Ma noi dobbiamo ricominciare a fare punti"

"Basta a parlare del Ravenna. Testa al Livorno". Le parole di Alessio Zini al magazine Venerdì Samb de La nuova Riviera, non ammettono repliche. Livornese doc, torna a casa. Addirittura il 17 febbraio 2024 con la maglia del Tau Altopascio realizzò un gol ai granata. "Affronto la squadra della mia città -aggiunge il difensore rossoblù- ed avrò tanti amici e parenti che verranno a vedermi. E’ sempre un piacere tornare a casa ma per me non cambia nulla. Io e la Samb scenderemo in campo per fare la nostra partita e per portare a casa punti".

Però non si può non tornare a parlare dell’amara sconfitta con il Ravenna. "E’ stata -dice Zini- una partita difficile da spiegare. La prestazione l’abbiamo fatta ed anche bene. Purtroppo, però, il risultato ci ha penalizzato. Gli episodi li hanno visti tutti ma non ci dobbiamo più pensare. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo anche a Livorno l’atteggiamento di domenica scorsa. Solo in questo modo i risultati potranno arrivare".

Con l’infortunio di Dalmazzi, Zini è tornato ad affiancare Pezzola al centro della difensa ed è sempre stato protagonista di buone prestazioni. Questo pomeriggio con il pieno recupero dell’ex Lumezzane, potrebbe tornare sull’out di destra. "Per me -spiega- non cambia nulla. Mister Palladini lo scorso anno mi ha provato come terzino destro e sono molto cresciuto anche in quel ruolo. Vado dove c’è bisogno e do sempre il massimo. Cerco di fare sempre la prestazione e spero di confermarmi in ogni partita in cui sarò chiamato in causa".

Alessio Zini è al suo primo anno in Serie C, categoria conquistata lo scorso anno proprio con la Samb. "Gioco da tanto tempo -afferma il difensore rossoblù- ma finora non avevo mai avuto la fortuna di militare in una piazza del genere come San Benedetto. Per la prima volta, lo scorso anno, ho vissuto una stagione di vero calcio. Questa città e questi tifosi mi fanno provare emozioni indescrivibili quando scendo in campo. Avevo sempre manifestato la volontà di restare in rossoblù ma con la società ne abbiamo parlato solo dopo la promozione. Andare via, sarebbe stata una follia".

Nei giorni scorsi Zini si è laureato in scienze motorie. "Il nostro è un lavoro che non durerà per sempre. Per me è importante avere un’alternativa. A parte le due ore di allenamento, abbiamo tanto tempo libero che non possiamo sprecare. Per me era importante prendere la Laurea. Ora -conclude Zini- vorrei continuare a studiare e fare anche la Magistrale".

b. mar.