Zoboletti:: "Coppa Davis sicuro traino"

Il Circolo Tennis ‘Maggioni’ sul tetto del mondo con la cordata guidata da Jannik Sinner e dai ragazzi che, capitanati da Filippo Volandri, hanno conquistato la seconda Coppa Davis nella storia del tennis italiano dopo quella che fu di Panatta, Bertolucci, Barazzuti e Zugarelli, con capitano Pietrangeli, in Cile. Un successo epocale che tocca molto da vicino il ‘Maggioni’ grazie alla intensa e fattiva collaborazione con Simone Vagnozzi, coach di Sinner e con lui a Malaga, che è supervisore dell’Academy che vede impegnati i maestri del circolo anche con i più giovani della Sat. "E’ un momento di grande entusiasmo attorno al tennis – commenta il presidente Afro Zoboletti – La vittoria di Coppa Davis avrà sicuramente un effetto trainante in questo sport. Ci auguriamo che siano i giovani ad essere i più coinvolti. Ovviamente con Simone Vagnozzi e il nostro qualificato team di maestri siamo pronti ad accoglierli. Ci siamo sentiti con il coach e a nome di tutti i nostri soci ho espresso le più calde felicitazioni". Il circolo tennistico posto nel cuore della riviera vanta nella sua storia l’aver ospitato un turno di Coppa Davis nel 1972, avversario l’Olanda, con la stessa formazione che poi vinse in Cile. Il sogno è di veder replicato quel magico momento sulla terra rossa della riviera delle palme. "Al momento - chiosa Zoboletti - non esistono i presupposti. Se potessimo, come aspettiamo da qualche anno, portare a compimento il progetto di restyling del nostro impianto, per dotarlo di almeno 2mila posti a sedere, club house e bar ristorante, il sogno potrebbe avverarsi di nuovo". San Benedetto, d’altronde, può ben pretendere di ospitare una competizione tanto prestigiosa. Basti vedere i numeri e soprattutto i nomi portati sulla costa Picena da Zoboletti in occasione dell’Atp Challenger della scorsa estate, durante il quale si sono esibiti giocatori di primissimo piano.