Zoboletti: "Vendichiamo la sconfitta dell’andata"

Il presidente dell’Avezzano Andrea Pecorelli scomoda anche la storia antica, il re e condottiero spartano Leonida, l’imperatore persiano Serse I, per caricare la sua squadra per il match di domani contro la Samb. Nella gara di andata i marsicani si imposero per 1-0 e sognano di fare nuovamente lo sgambetto alla capolista. "Domenica - ha detto Pecorelli ad un quotidiano on line abruzzese - sarà come alle Termopili: si tenterà di fermare un esercito immenso. L’abbiamo già fatto all’andata? Sì. Noi restiamo sempre un manipolo di eroi".

"Ogni settimana -risponde così Alessandro Zoboletti al massimo dirigente dell’Avezzano nel corso della trasmissione Pianeta Samb in onda su Radio Azzurra - ci sono sempre delle dichiarazioni originali nei nostri confronti che però, non ci toccano più di tanto. L’unica cosa che non ci piace è che allo stadio dei Marsi non ci saranno i nostri tifosi. L’Avezzano ha bisogno di fare punti per la salvezza e conseguentemente lascerà a noi il pallino del gioco. Da parte nostra, cercheremo di riscattare la sconfitta dell’andata".

Il difensore classe 2005 commenta poi i tre pareggi consecutivi della Samb. "Non vedo - spiega Zoboletti - in modo negativo questi risultati, anche perché muoviamo sempre la classifica. Nelle ultime due partite, però, dobbiamo ringraziare il nostro portiere Orsini con i suoi interventi decisivi. La Samb non può e non deve incappare in questi errori (squadra troppo sbilanciata nei minuti finali, ndr) che ci potevano costare caro. Nel girone di ritorno si gioca un altro campionato. Le squadre approcciano gli incontri in modo diverso rispetto all’andata, raddoppiano le forze perché in ballo c’è non solo la salvezza ma anche l’accesso ai play off".

Al di la di tutto la Samb ha sempre dieci punti di vantaggio sull’Aquila. "Se noi abbiamo rallentato anche le altre non sono state da meno. Anche loro incontrano le stesse nostre difficoltà. Credo - conclude Zoboletti - che le prossime tre partite prima della sosta saranno fondamentali. L’obiettivo è mantenere i dieci punti di vantaggio o addirittura provare ad allungare".

Questa mattina classica seduta di rifinitura al Ciarrocchi con Palladini che proverà gli ultimi schemi da mettere in pratica contro l’Avezzano. La gara sarà diretta da Marco Menozzi di Treviso (Turra-Cattaneo).

Benedetto Marinangeli