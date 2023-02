La musicista sarda Zoe Pia con il suo quartetto saranno i prossimi ospiti della stagione del Cotton jazz club, domani, alle 21, al Cotton Lab, con il disco di esordio ‘Shardana’. La musica di ‘Shardana’ racchiude in sé le tradizioni, le leggende e i misteri della Sardegna. La tecnica della soundscape composition unita al linguaggio contemporaneo hanno permesso di raccontare in musica le energie nascoste nella tomba dei giganti di Sa Dom’e S’Orcu, i personaggi misteriosi come S’Accabadora, la storia della terra e dei popoli del Mediterraneo, l’omaggio al grande cantautore Andrea Parodi, le mistiche Domus de Janas ed il tradizionale rieccheggiare del ballo sardo. ‘Shardana’, come commenta Paolo Fresu nelle note di copertina del disco, ‘è il giusto ed auspicato equilibrio tra follia e razionalità, passione e sentimento, radice e fiore.