Zona cratere, deroga per tutte le scuole

Sulla deroga alla formazione delle classi in area sisma, la Lega conferma di saper passare dalle parole ai fatti. Con buona pace del Pd che ha perso l’ennesima occasione per tacere". Lo dichiara la vicepresidente della Commissione Cultura e Scienza Giorgia Latini comunicando l’invio all’Ufficio scolastico regionale della circolare con cui il Ministero dell’Istruzione precisa l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno, a firma della stessa Latini, che apre alla possibilità di una interpretazione estensiva delle disposizioni di deroga ai parametri di formazione delle classi nelle aree del cratere fino al 20282029. La deroga si intenda riferita alle scuole del cratere e non solo a quelle dichiarate parzialmente o totalmente inagibili.