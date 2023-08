Zona industriale, focus sulle strade Ecco la mappa degli interventi

La strada degli agglomerati industriali del Tronto, che attraversa la zona industriale di Monteprandone verso Monsampolo, da molti anni ridotta in cattivo stato, torna ad essere sicura. In questi giorni sono in corso le attività di sistemazione di un tratto della provinciale 255. Si tratta di un’arteria di competenza della Provincia di Ascoli Piceno, ad elevato volume di traffico commerciale ed industriale, che si trova in una zona a forte vocazione produttiva e collega le zone industriali di Monsampolo del Tronto, Monteprandone all’Autostrada A14 mediante lo svincolo dell’Ascoli – Mare. "Con la sistemazione della pavimentazione in cemento armato ammalorato e sconnesso, verrà migliorata la fruibilità del tratto in questione – scrive il presidente della Provincia Sergio Loggi. Concludiamo così i tre interventi sulla viabilità della zona industriale di Monteprandone che sono consistiti nei lavori di riqualificazione della Bretella (collegamento tra via dell’industria e via dell’Artigianato) di competenza del Comune di Monteprandone; lavori di rifacimento del tratto di via del Lavoro di competenza del Piceno Consind; lavori di sistemazione di un tratto della provinciale 255 di competenza della Provincia di Ascoli. In tre interventi abbiamo migliorato la viabilità dell’asse est – ovest della zona industriale e reso più sicura un’arteria strategica per il nostro territorio. Una promessa che avevamo fatto e che abbiamo mantenuto". Lavori che sono partiti da lontano e di cui, anni addietro ci siamo occupati più volte, partendo dall’abbattimento delle decine e decine di palme che costeggiavano la strada, distrutte dal punteruolo rosso, per poi passare alla sistemazione del tratto di Piceno Consid, quindi quello del Comune di Monteprandone e adesso quello della Provincia. Non è stata cosa semplice arrivare a questo risultato.

Marcello Iezzi